Андрей Турчак пожелал студентам ПсковГУ, чтобы вуз стал для них вторым домом

11:31, 01 сентября 2017, ПАИ

1 сентября в БКЗ Псковской областной филармонии первокурсники всех факультетов Псковского государственного университета собрались на торжественное собрание в честь Дня знаний. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, студентов оказалось так много, что некоторым пришлось занять места в проходах между рядами кресел.

К собравшимся обратился ректор вуза Юрий Демьяненко. Он поздравил всех с праздником и объявил мероприятие открытым. «Университет вступает в свой 7-й учебный год. За это время университет крепко встал на ноги, завоевал авторитет в регионе и на Северо-Западе, нас знают и за границей, - констатировал он. - Университету присвоен статус опрного вуза, и это ко многому обязывает». Ректор рассказал, что в этом году в ПсковГУ будут обучаться студенты-иностранцы из 45 стран мира. За эти годы вуз выпустил 13 тысяч специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, из которых 936 человек получили красные дипломы.

«Дорогие студенты, сегодня ваш день и праздник. Вы его заслужили, пройдя чистилище, будучи абитуриентами. Ваш труд даст свои результаты. С завтрашнего дня вы начнете знакомиться с инфраструктурой вуза, с его аудиториями, лабораториями. Будет и свободное время для отдыха и творчества. Для этого есть все условия: 5 спортзалов, 7 тренажерных залов, 18 секций и обществ, бассейн, два театра, хоровая капелла, хореографические ансамбли, наше телевидение. В добрый путь!» - обратился Ю. Демьяненко к присутствующим.

Затем от себя лично и от имени администрации региона студентов и преподавателей поздравил губернатор области, председатель попечительского совета ПсковГУ Андрей Турчак. «Хочу пожелать, чтобы университет стал для вас вторым домом. География первокурсников широка - это и псковичи, и наши соседи по СЗФО, Дальний Восток, республики. Хочется, чтобы для всех эти стены стали родными. Вы будущее нашей страны», - сказал он и отметил, что в России работают всего 33 опорных вуза, в том числе ПсковГУ. «На будущий год в университете будет набор на факультет лечебного дела. Университет знаменит классической инженерной, педагогической, филологической школой - выбор широкий. К тому же, у вас есть простор и возможность для творчества», - отметил глава региона.

В свою очередь глава Пскова Иван Цецерский сказал: «Зал не вмещает всех - у вас большой отряд, большой отряд целеустремленных, креативных людей. Псков и университет неразрывно связаны. Мы хотим видеть вас на рабочих местах в Пскове. Создавайте семьи, любите друг друга. Надеюсь, что вы поможете принять нам Международные Ганзейские дни. Берегите, любите Псков и помогайте нам!»