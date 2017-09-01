Сегодня в кассе псковского драмтеатра появятся бесплатные пригласительные на фестиваль «Заповедник»

11:36, 01 сентября 2017, ПАИ

Сегодня, 1 сентября, после 16:00 в кассе Псковского академического театра им. А. С. Пушкина появятся пригласительные билеты на некоторые мероприятия фестиваля имени Сергея Довлатова «Заповедник», который будет проходить в Пскове с 15 по 17 сентября.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, большинство мероприятий из афиши предстоящего фестиваля будут бесплатными для посещения, при этом часть их них будет свободна для входа, а на другие можно будет попасть по бесплатным пригласительным билетам.

В частности, такой билет понадобиться для посещения программы короткометражного кино (15 сентября в 16:00), показа фильма «Нелюбовь» Андрея Звягинцева (17 сентября в 12:00), и стихотворного вечера лидера группы «Последние танки в Париже» (ПТВП) - «Леха Никонов. Стихи» (17 сентября в 17:00).