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Культура

Сегодня в кассе псковского драмтеатра появятся бесплатные пригласительные на фестиваль «Заповедник»

Сегодня, 1 сентября, после 16:00 в кассе Псковского академического театра им. А. С. Пушкина появятся пригласительные билеты на некоторые мероприятия фестиваля имени Сергея Довлатова «Заповедник», который будет проходить в Пскове с 15 по 17 сентября. 

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, большинство мероприятий из афиши предстоящего фестиваля будут бесплатными для посещения, при этом часть их них будет свободна для входа, а на другие можно будет попасть по бесплатным пригласительным билетам.

В частности, такой билет понадобиться для посещения программы короткометражного кино (15 сентября в 16:00), показа фильма «Нелюбовь» Андрея Звягинцева (17 сентября в 12:00), и стихотворного вечера лидера группы «Последние танки в Париже» (ПТВП) - «Леха Никонов. Стихи» (17 сентября в 17:00).

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