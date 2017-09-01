0
13:49
К концу сентября будет завершено строительство дома на Индустриальной, 6а в Пскове
13:07
Торжественная линейка в новой школе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:56
День первокурсника (ФОТОРЕПОРТАЖ)
11:07
Северный ветер и небольшие дожди прогнозируются в Псковской области 2 сентября
10:21
Турчак и Цецерский поздравили первых учеников новой псковской школы
09:32
Быть трудолюбивыми и любознательными призвал школьников и студентов Александр Котов
09:02
39 семей получили ключи от новых квартир в Пскове
Еще новости
Общество

Молодежная Ганза пройдет в стенах псковского студенческого кампуса

В стенах студенческого кампуса в Пскове пройдет Молодежная Ганза. Об этом сообщил глава муниципалитета Иван Цецерский 1 сентября в ходе торжественного собрания студентов и преподавателей ПсковГУ, посвященного Дню знаний, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Вы будете принимать студентов из 170 городов Европы», - уточнил И. Цецерский.

Также губернатор области Андрей Турчак отметил, что реконструкция здания на берегу Великой под студенческий кампус станет очередным подарком студентам к 2019 году.

«Проект готов, он прошел экспертизу, не за горами начало стройки. Студенты принимали участие в разработке проекта. Это будет еще один подарок, прекрасный повод встретиться еще раз в новых стенах», - сказал глава региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К концу сентября будет завершено строительство дома на Индустриальной, 6а в Пскове
01 сентября 2017
К концу сентября будет завершено строительство дома на Индустриальной, 6а в Пскове 3
Торжественная линейка в новой школе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
01 сентября 2017
Торжественная линейка в новой школе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
День первокурсника (ФОТОРЕПОРТАЖ)
01 сентября 2017
День первокурсника (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Северный ветер и небольшие дожди прогнозируются в Псковской области 2 сентября
01 сентября 2017
Северный ветер и небольшие дожди прогнозируются в Псковской области 2 сентября
Турчак и Цецерский поздравили первых учеников новой псковской школы
01 сентября 2017
Турчак и Цецерский поздравили первых учеников новой псковской школы 2
Быть трудолюбивыми и любознательными призвал школьников и студентов Александр Котов
01 сентября 2017
Быть трудолюбивыми и любознательными призвал школьников и студентов Александр Котов
39 семей получили ключи от новых квартир в Пскове
01 сентября 2017
39 семей получили ключи от новых квартир в Пскове
Строители готовятся к сборке пролета правого направления на путепроводе Великих Лук
01 сентября 2017
Строители готовятся к сборке пролета правого направления на путепроводе Великих Лук

Идет загрузка...