Молодежная Ганза пройдет в стенах псковского студенческого кампуса

11:37, 01 сентября 2017, ПАИ

В стенах студенческого кампуса в Пскове пройдет Молодежная Ганза. Об этом сообщил глава муниципалитета Иван Цецерский 1 сентября в ходе торжественного собрания студентов и преподавателей ПсковГУ, посвященного Дню знаний, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Вы будете принимать студентов из 170 городов Европы», - уточнил И. Цецерский.

Также губернатор области Андрей Турчак отметил, что реконструкция здания на берегу Великой под студенческий кампус станет очередным подарком студентам к 2019 году.

«Проект готов, он прошел экспертизу, не за горами начало стройки. Студенты принимали участие в разработке проекта. Это будет еще один подарок, прекрасный повод встретиться еще раз в новых стенах», - сказал глава региона.