В Псковской области более 21,7 тыс. семей распорядились материнским капиталом

11:53, 01 сентября 2017, ПАИ

В Псковской области за 10 лет действия государственной программы материнского капитала 32 тыс. 609 семей получили сертификаты на МСК, 1 тыс. 570 из них в 2017 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда по региону.

Всего с 2007 года 21 тыс. 765 семей уже распорядились «материнскими» деньгами. Самое популярное направление их использования в регионе – это улучшение жилищных условий. На эти цели маткапитал использовали 19 тыс. 60 семей, которым Пенсионный фонд перечислил более 7,2 млрд рублей.

Также 2 тыс. 689 семей направили средства материнского капитала на образование детей на сумму более 75,1 млн рублей.

Кроме того, принято 16 заявлений на перевод средств на накопительную часть будущей пенсии матери.

Напомним, что размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 тыс. 26 рублей.

Для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

По всем вопросам специалисты регионального Отделения ПФР готовы проконсультировать граждан по единому телефону «горячей линии» 8-800-775-7950, а также в группе в соцсети «ВКонтакте».