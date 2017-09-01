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Вор-рецидивист из Куньи отправится под суд

Следователями отделения полиции по Куньинскому району окончено расследование уголовного дела, связанного с хищениями имущества.

В этих преступлениях обвиняется 30-летний  житель поселка Кунья. 10 мая 2017  года он  находился по месту жительства. Зная, что в соседнем доме никого нет, мужчина решил совершить хищение имущества  с целью дальнейшей продажи. Около 23 часов  он взломал дверной замок  и проник  в помещение, откуда похитил три алюминиевых бидона. Их обвиняемый перенес к себе домой. Впоследствии краденое продал, а полученные деньги потратил на собственные нужды.   

25 июня около 13 часов он вновь решил совершить кражу чужого имущества в поселке Кунья. Гражданин зашел  во двор дома по переулку Зеленому  и проник в  хлев. Отсюда «гость»  похитил камеру от колеса трактора.

Благодаря действиям сотрудников отделения полиции по Куньинскому району, подозреваемый в совершении данных краж установлен. Уголовное дело передано для рассмотрения  в суд.

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