Вор-рецидивист из Куньи отправится под суд

11:56, 01 сентября 2017, ПАИ

Следователями отделения полиции по Куньинскому району окончено расследование уголовного дела, связанного с хищениями имущества.

В этих преступлениях обвиняется 30-летний житель поселка Кунья. 10 мая 2017 года он находился по месту жительства. Зная, что в соседнем доме никого нет, мужчина решил совершить хищение имущества с целью дальнейшей продажи. Около 23 часов он взломал дверной замок и проник в помещение, откуда похитил три алюминиевых бидона. Их обвиняемый перенес к себе домой. Впоследствии краденое продал, а полученные деньги потратил на собственные нужды.

25 июня около 13 часов он вновь решил совершить кражу чужого имущества в поселке Кунья. Гражданин зашел во двор дома по переулку Зеленому и проник в хлев. Отсюда «гость» похитил камеру от колеса трактора.

Благодаря действиям сотрудников отделения полиции по Куньинскому району, подозреваемый в совершении данных краж установлен. Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.