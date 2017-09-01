Пассажиры пригородных поездов смогут сдать транспортные карты старого образца

12:20, 01 сентября 2017, ПАИ

В связи с модернизацией турникетного оборудования в 2016 году в зоне обслуживания Северо-Западной пригородной пассажирской компании введены в обращение бесконтактные смарт-карты (БСК) нового образца. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Возврат БСК старого образца производится во всех пригородных кассах компании с выплатой залоговой стоимости в размере 59 рублей до 31 декабря 2017 года. По окончании этого срока прием БСК старого образца с выплатой залоговой стоимости производиться не будет.