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Общество

В администрации одной из волостей Локнянского района проигнорировали диспансеризацию

В администрации одной из волостей Локнянского района проигнорировали диспансеризацию, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре региона.

Установлено, что с 2015 года по 6 месяцев 2017 года в администрации сельского поселения «Михайловская волость» не проводилась обязательная ежегодная диспансеризация муниципальных служащих.

В адрес главы сельского поселения «Михайловская волость внесено представление, по результатам рассмотрения которого требования прокурора удовлетворены, нарушения устранены. Сотрудник администрации привлечен к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей по организации прохождения обязательной ежегодной диспансеризации муниципальными служащими.

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