В лобовом столкновении «Газели» и «Камаза» в Стругокрасненском районе погиб виновник аварии (ФОТО)

12:15, 01 сентября 2017, ПАИ

В смертельном ДТП, которое произошло сегодня, 1 сентября, около 09:40 в Стругокрасненском районе на 5 км дороги Струги Красные — Творожково, погиб предполагаемый виновник аварии — водитель «Газели».

Как стало известно Псковскому агентству информации, «Газель» выехала на полосу встречного движения, где врезалась в «Камаз», принадлежащий ГБУ Псковской области «Псковатодор». Грузовик в это время вёз бетонные блоки к месту проведения ремонтных работ по восстановлению моста в деревне Новая Жизнь.

В результате столкновения автомобилей они оба загорелись. Возгорание удалось потушить к 10:25. Огнём были повреждены моторный отсеки и кабины.