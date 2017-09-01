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В лобовом столкновении «Газели» и «Камаза» в Стругокрасненском районе погиб виновник аварии (ФОТО)

В смертельном ДТП, которое произошло сегодня, 1 сентября, около 09:40 в Стругокрасненском районе на 5 км дороги Струги Красные — Творожково, погиб предполагаемый виновник аварии — водитель «Газели».

Как стало известно Псковскому агентству информации, «Газель» выехала на полосу встречного движения, где врезалась в «Камаз», принадлежащий ГБУ Псковской области «Псковатодор». Грузовик в это время вёз бетонные блоки к месту проведения ремонтных работ по восстановлению моста в деревне Новая Жизнь.

В результате столкновения автомобилей они оба загорелись. Возгорание удалось потушить к 10:25. Огнём были повреждены моторный отсеки и кабины. 

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