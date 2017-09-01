День знаний в псковском филиале Академии ФСИН отметили присвоением спецзваний

12:23, 01 сентября 2017, ПАИ

День знаний в псковском филиале Академии ФСИН России отметили присвоением специальных званий «младший лейтенант внутренней службы». Об этом Псковскому агенству информации сообщили в пресс-службе вуза.

1 сентября на плацу академии состоялась торжественная церемония, посвященная празднованию Дня знаний.

В мероприятии, кроме руководства, сотрудников и курсантов псковского филиала академии, приняли участие представители властей Псковской области и города Пскова, силовых структур региона, собрания высшего офицерского состава, Совета ветеранов образовательной организации, общественности и духовенства.

С Днем знаний личный состав образовательной организации поздравили начальник псковского филиала Академии ФСИН России Юрий Панин, первый заместитель начальника Государственного управления образования Псковской области Геннадий Барышников, депутат Псковской городской думы Владимир Коваленко и другие официальные лица.

После этого на плацу филиала прошла церемония вручения первых офицерских погон курсантам пятого курса.

Состоялось награждение команды первокурсников, занявшей почетное третье место в военно-патриотической эстафете «Зарница», которая проходила в рамках марафона «Служу России!» в Рязани и Пскове с участием команд Академии ФСИН России, Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя и псковского филиала Академии ФСИН России.

Торжества по случаю Дня знаний завершились праздничным концертом с участием вокалистов образовательной организации и города Пскова.