0
13:49
К концу сентября будет завершено строительство дома на Индустриальной, 6а в Пскове
13:07
Торжественная линейка в новой школе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:56
День первокурсника (ФОТОРЕПОРТАЖ)
11:07
Северный ветер и небольшие дожди прогнозируются в Псковской области 2 сентября
10:21
Турчак и Цецерский поздравили первых учеников новой псковской школы
09:32
Быть трудолюбивыми и любознательными призвал школьников и студентов Александр Котов
09:02
39 семей получили ключи от новых квартир в Пскове
Еще новости
Общество

В Пскове пройдет областной конкурс чтецов

15 и 16 ноября в Псковской областной универсальной научной библиотеке пройдёт конкурс чтецов стихотворений Евгения Изюмова. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеки.

Часть наследия поэта и исследователя Евгения Изюмова хранится в фонде Центра по работе с редкими и ценными документами библиотеки. Также эти материалы представлены в электронной библиотеке «Псковиана».

Участниками конкурса могут быть школьники и учащаяся молодежь Псковской области в возрасте с 10 до 25 лет. Заявки на участие в конкурсе с одним из стихотворений Изюмова принимаются до 1 ноября 2017 года. Конкурс проводится в один тур. Творческое соревнование будет проходить в течение двух дней в составе соответствующих возрастных групп.

Контактные телефоны оргкомитета: 72-45-62; 72-84-07. Заявки принимаются по адресу kray@pskovlib.ru    Подробная информация на сайте библиотеки.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К концу сентября будет завершено строительство дома на Индустриальной, 6а в Пскове
01 сентября 2017
К концу сентября будет завершено строительство дома на Индустриальной, 6а в Пскове 3
Торжественная линейка в новой школе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
01 сентября 2017
Торжественная линейка в новой школе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
День первокурсника (ФОТОРЕПОРТАЖ)
01 сентября 2017
День первокурсника (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Северный ветер и небольшие дожди прогнозируются в Псковской области 2 сентября
01 сентября 2017
Северный ветер и небольшие дожди прогнозируются в Псковской области 2 сентября
Турчак и Цецерский поздравили первых учеников новой псковской школы
01 сентября 2017
Турчак и Цецерский поздравили первых учеников новой псковской школы 2
Быть трудолюбивыми и любознательными призвал школьников и студентов Александр Котов
01 сентября 2017
Быть трудолюбивыми и любознательными призвал школьников и студентов Александр Котов
39 семей получили ключи от новых квартир в Пскове
01 сентября 2017
39 семей получили ключи от новых квартир в Пскове
Строители готовятся к сборке пролета правого направления на путепроводе Великих Лук
01 сентября 2017
Строители готовятся к сборке пролета правого направления на путепроводе Великих Лук

Идет загрузка...