В Пскове пройдет областной конкурс чтецов

13:27, 01 сентября 2017, ПАИ

15 и 16 ноября в Псковской областной универсальной научной библиотеке пройдёт конкурс чтецов стихотворений Евгения Изюмова. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеки.

Часть наследия поэта и исследователя Евгения Изюмова хранится в фонде Центра по работе с редкими и ценными документами библиотеки. Также эти материалы представлены в электронной библиотеке «Псковиана».

Участниками конкурса могут быть школьники и учащаяся молодежь Псковской области в возрасте с 10 до 25 лет. Заявки на участие в конкурсе с одним из стихотворений Изюмова принимаются до 1 ноября 2017 года. Конкурс проводится в один тур. Творческое соревнование будет проходить в течение двух дней в составе соответствующих возрастных групп.

Контактные телефоны оргкомитета: 72-45-62; 72-84-07. Заявки принимаются по адресу kray@pskovlib.ru Подробная информация на сайте библиотеки.