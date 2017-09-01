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Общество

В школы России отправилось рекордное количество одноклассников

В этом году в российских школах отмечается рекордное количество первоклассников — 1,8 млн детей. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец, выступая на открытии новой школы в Севастополе, сообщает РИА Новости.

«Этот день — самый замечательный праздник, и прежде всего для тех, кто первый раз пошел в школу», — сказала замглавы российского правительства на торжественной линейке. Голодец добавила, что в целом учебный год начался для 15,5 млн российских школьников.

В этом году количество первоклассников увеличилось на 100 тысяч по сравнению с 2016-м. 

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