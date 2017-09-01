В День знаний псковские школьники узнали об энергоэффективности и экологии

13:38, 01 сентября 2017, ПАИ

Специалисты «Псковэнерго» провели тематическое занятие для пятиклассников школы № 11, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

На первом занятии по энергосбережению школьники узнали о необходимости экономить энергоресурсы. В прошлом учебном году, в рамках областной комплексной профилактической акции по пожарной и электробезопасности, ребята изучили основные правила безопасного обращения с бытовыми электроприборами. В новом учебном году им предстоит научиться использовать бытовые электроприборы с максимальной эффективностью и с минимальным уроном для окружающей среды.

Также в День знаний пятиклассники познакомились с программой Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, который будет во второй раз проводиться в Псковской области. Особенностью программы фестиваля в этом году станет интеграция с программой Года экологии. Планируется, что в рамках фестиваля в псковской школе № 11 будут организованы конкурсы сочинений, рисунков и плакатов на тему бережного отношения к энергетическим ресурсам и окружающей природной среде, конкурс творческих и исследовательских проектов «Энергоэффективная школа». Кроме того, в школах пройдут уроки энергоэффективности, энергосбережения и экологии, в проведении которых примут участие специалисты «Псковэнерго».

В завершение занятия, по традиции, на память о первом дне нового учебного года школьники получили от энергетиков полезные подарки: тетради, книжные закладки и расписания уроков с памятками по электробезопасности.