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Коллега великолучанки отказался возвращать ей после ремонта золотой браслет

В Великих Луках неоднократно судимый 34-летний мужчина взялся помочь знакомой, с которой работает в одном из магазинов города, в ремонте ее золотого браслета.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, горожанка отдала браслет коллеге. До сих пор свое ювелирное изделие она не получила. Знакомый старался не попадаться  ей на глаза. Причиненный гражданке ущерб составил 41 тысячу  рублей.

 Женщина обратилась за содействием в ОМВД России по городу Великие Луки. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

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