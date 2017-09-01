К концу сентября будет завершено строительство дома на Индустриальной, 6а в Пскове

13:49, 01 сентября 2017, ПАИ

1 сентября в администрации Псковской области состоялось подписание соглашения между строительной компанией «Строй-Кром» и предпринимателем, руководителем ООО «Эгле» Романом Кухи о достройке дома по улице Индустриальной, 6а. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Встречу провели заместитель губернатора — руководитель аппарата администрации региона Максим Жаворонков и председатель областного Собрания Александр Котов, при посредничестве которых велись переговоры.

Напомним, дом № 6а по улице Индустриальной должен был быть сдан в эксплуатацию в 2015 году, но по финансовым причинам «Строй-Кром» так и не сумел выполнить обязательства перед участниками долевого строительства.

Была создана комиссия в составе представителей обманутых дольщиков, компании-застройщика, комитета по строительному и жилищному надзору, администрации города и подрядчика, который согласился заняться завершением строительных работ. По итогам её работы застройщик и подрядчик договорились о подписании соответствующего договора.

«Сегодня, 1 сентября - праздничный день, и мы собрались по хорошему поводу - сдвинулся с мертвой точки вопрос по единственному в Пскове объекту, включенному в реестр обманутых дольщиков», - сказал Жаворонков.

По его словам, долгое время администрация Пскова продлевала разрешение на строительство указанного дома, увеличивая тем самым опасения у граждан, подписавших договоры долевого участия, по поводу того, что обязательства перед ними будут выполнены. «Стройка затянулась, и без помощи стороннего инвестора закончить ее было бы затруднительно. У застройщика средства закончились, а дольщики не хотели вкладывать дополнительные деньги», - констатировал заглавы региона.

Он отметил, что путем переговоров такого инвестора удалось найти, им стал Роман Кухи, который «фактически свои собственные средства» инвестировал в завершение строительства дома на Индустриальной. М. Жаворонков добавил, что эти средства по сути являются кредитом компании «Строй-Кром», которая обязуется вернуть их, когда появится возможность.

В свою очередь спикер регионального парламента Александр Котов, при непосредственном участии которого разрешилась сложившаяся ситуация, поблагодарил компанию-инвестора и лично Романа Кухи. Он отметил, что пришлось провести целую серию переговоров с дольщиками, и совместными усилиями найти единственно возможное решение. А. Котов выразил надежду на то, что в самое ближайшее время строительные работы будут завершены, и дольщики смогут зарегистрировать право собственности. Он также подчеркнул, что со стороны администрации региона и ПОС будет осуществляться постоянный контроль за этим процессом. Кроме того, он попросил «Строй-Кром» сопровождать работы.

Роман Кухи сообщил, что уже вложил в объект некоторые средства, проведена дефектовка, ревизия всех инженерных сетей, через 2 недели будут поставлены счетчики. По его словам, состоялось подписание договора с ООО «Газпром межрегионгаз Псков», и в конце сентября дом будет подключен к газоснабжению. Общестроительные работы планируется завершить к 25 сентября.