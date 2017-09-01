Юрий Шматов о подкупах избирателей: Людей толкают на преступление против своей воли и жизненной позиции

14:16, 01 сентября 2017, ПАИ

«Подкуп избирателей - это преступление. Людей толкают на преступление против своей воли, против своей жизненной позиции», - заявил экс-председатель Псковского областного Собрания депутатов Юрий Шматов, комментируя Псковскому агентству информации ситуацию с сообщениями о подкупе избирателей кандидатами от «Справедливой России» накануне выборов в Псковскую городскую Думу.

«Людей таким образом подталкивают не исполнять законы, но пытаются внушить, что всё можно купить за деньги. К счастью, не все на это поддаются, тех, кто поддаются на подкуп, меньшинство. Но, в любом случае, это не делает чести тем партиям, которые этим занимаются», - подчеркнул Юрий Шматов.

Напомним, 15 августа глава Пскова, кандидат в депутаты Псковской городской Думы 6-го созыва от партии «Единая Россия» Иван Цецерский сообщил в ТИК Пскова, что кандидаты от «Справедливой России» «грубо нарушают условия проведения предвыборной агитации путем осуществления действий, содержащих признаки подкупа избирателей». 17 августа избирком принял решение передать данное заявление для проверки в правоохранительные органы.

Добавим, что на «горячую линию» для связи с избирателями из Пскова поступило уже более двух десятков жалоб на попытки подкупа.