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Юрий Шматов о подкупах избирателей: Людей толкают на преступление против своей воли и жизненной позиции

«Подкуп избирателей - это преступление. Людей толкают на преступление против своей воли, против своей жизненной позиции», - заявил экс-председатель Псковского областного Собрания депутатов Юрий Шматов, комментируя Псковскому агентству информации ситуацию с сообщениями о подкупе избирателей кандидатами от «Справедливой России» накануне выборов в Псковскую городскую Думу. 

«Людей таким образом подталкивают не исполнять законы, но пытаются внушить, что всё можно купить за деньги. К счастью, не все на это поддаются, тех, кто поддаются на подкуп, меньшинство. Но, в любом случае, это не делает чести тем партиям, которые этим занимаются», - подчеркнул Юрий Шматов.

Напомним, 15 августа глава Пскова, кандидат в депутаты Псковской городской Думы 6-го созыва от партии «Единая Россия» Иван Цецерский сообщил в ТИК Пскова, что кандидаты от «Справедливой России» «грубо нарушают условия проведения предвыборной агитации путем осуществления действий, содержащих признаки подкупа избирателей». 17 августа избирком принял решение передать данное заявление для проверки в правоохранительные органы.

Добавим, что на «горячую линию» для связи с избирателями из Пскова поступило уже более двух десятков жалоб на попытки подкупа.  

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