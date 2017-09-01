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Культура

Выставка «Живописная Россия» откроется в Пскове 6 сентября

6 сентября в 16:00 в выставочном зале главного здания (улица Некрасова, 7) Псковского музея состоится открытие выставки «Живописная Россия». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Более 200 живописных полотен, экспонируемых как отдельные персональные точки зрения на развитие современной живописи, показывают векторы трансформации живописных тенденций сегодняшнего дня. «Жанры портрета, пейзажа, натюрморта, связанные с интуитивным пониманием природы, далеки от экспрессивных форм современного искусства. Ракурс выставки сосредоточен на самом «теле» живописи, существующем как одна из художественных практик современности. «Живописная Россия» отображает не только многообразие точек зрения на изобразительное искусство, но и ставит вопрос о живописи как о документе эпохи, о ее связи с географией, историей, со спецификой изображаемого места», - отметили в музее.

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