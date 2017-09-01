Кузнецов о перспективах точечной застройки в микрорайоне «Южный»: Дома здесь не будет!

14:47, 01 сентября 2017, ПАИ

«Дома тут не будет!» - заявил заместитель губернатора области Александр Кузнецов 1 сентября в ходе посещения спорного участка в микрорайоне «Южный» в Пскове, где планировалось строительство многоэтажки, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Также на площадке побывала депутат Псковской городской Думы Елена Полонская. «Микрорайон «Южный» начали строить без градостроительного плана. Люди покупали квартиры, будучи уверены, что во дворе будет детская площадка. Потом появился забор и котлован. Фирма «Альтаир» заявила о намерении строить дом во дворе на Народной, 2. Прошло пять публичных слушаний. Жители были против строительства. От жителей поступило предложение зарыть котлован, убрать забор, пока мы разбираемся в сложной ситуации... Мы видим вариант в равнозначной мене участков с фирмой «Альтаир», - сказала она.

В свою очередь представители компании заявили, что не ведут никаких работ, и в настоящее время идет согласование с администрацией города.

«На каком основании тогда здесь забор и котлован?» - поинтересовался А. Кузнецов. «Это наша собственность», - ответили ему. Однако, замглавы региона подчеркнул, что это незаконно и спросил, когда будет убран забор. «Только после судебного решения. Если нас суд обяжет», - отреагировали представители «Альтаира». «Тогда мы выйдем в суд», - заключил Александр Кузнецов.

Затем он обратился к главе администрации Пскова Игорю Калашникову: «Есть на примете участки?» «Надо подумать...» - ответил тот.

«В течение месяца мы согласуем все вопросы», - продолжили разговор представители фирмы.

«Если вы нам пойдете навстречу - уберете забор и котлован, мы пойдем навстречу вам. Дома тут не будет! Мы готовы пойти на обмен участками, чтобы не создавать еще один очаг напряженности», - резюмировал вице-губернатор, а также пообещал проверить законность приобретения спорного участка.

«Нам надо связаться с инвесторами», - сообщили представители «Альтаира».