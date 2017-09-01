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Общество

Жильцы дома на Коммунальной, 32 в Пскове ждут ремонта проезда и смены управляющей компании

В Пскове на улице Коммунальной, 32 будет отремонтирован дворовой проезд. Это было озвучено 1 сентября в ходе посещения дворовой территории заместителем губернатора области Александром Кузнецовым, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Жильцы вышеназванного дома пожаловались замглавы региона на работу УК «Тэзиис». После этого Александр Кузнецов поручил главе администрации города Игорю Калашникову помочь жильцам сменить управляющую компанию - провести собрание и предложить варианты.

На эту встречу также пообещали позвать представителей Фонда капремонта, чтобы обсудить вопрос обновления кровли дома.

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