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Общество

Глава Пскова отметил 1 сентября с учащимися школы № 5 и Свято-Тихоновской православной гимназии

Глава Пскова Иван Цецерский принял участие в торжественных линейках ко Дню знаний в школе № 5 имени Героя РФ М. Н.Евтюхина и Свято-Тихоновской православной гимназии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Руководитель города обратился с напутственным словом к учащимся школы №5, отметив, что это особенная школа и ей есть, чем гордиться: «Носить имя Героя России - это почетное право образовательного учреждения, которое уделяет большое внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Для меня честь быть званым гостем на ваших мероприятиях уже 20 лет подряд».

Иван Цецерский также лично поздравил учителя биологии и химии Викторию Шапошникову, которая последовала в Псков из Томска за мужем-военнослужащим 104-го полка 76 десантно-штурмовой дивизии. Глава Пскова вручил молодому педагогу цветы и приветственный адрес, а школе - ценный подарок.

Директор школы № 5 Наталья Веселкова пожелала ребятам успехов в учебе и крепкого здоровья. Она также поблагодарила городские власти и родителей учеников за помощь в подготовке школы к новому учебному году.

В этом году порог школы № 5 переступит 600 учеников, из них 60 - первоклассники. Кроме того, в дошкольном отделении будет обучаться 41 воспитанник.

Воспитанникам Свято-Тихоновской православной гимназии глава Пскова пожелал быть примером для всех школьников города: «Кроме общеобразовательных дисциплин вы познаете основы православия, впитываете его основополагающие ценности: добро, веру и любовь к ближнему».

Иван Цецерский выразил признательность за ответственное отношение к воспитанию подрастающего поколения Ректору Свято-Тихоновской православной гимназии, протоиерею Андрею Вахрушеву и его заместителю, депутату Псковской городской Думы Евгении Ивановой.

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