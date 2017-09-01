Актёры Псковского драмтеатра проведут уроки в двух лицеях

15:17, 01 сентября 2017, ПАИ

4 сентября в честь дня рождения писателя Сергея Довлатова актеры Псковского театра драмы проведут уроки литературы.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции, занятия пройдут в лицее №15 и в Техническом лицее Пскова. Актеры прочитают отрывки из произведений Довлатова, прочитают лекцию и проведут мастер-класс по технике речи.

Напомним, что 3 сентября 2017 года Сергею Довлатову исполнилось бы 76 лет.

