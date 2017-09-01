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Общество

1 сентября в учебном пункте СИЗО-1 в Пскове вспомнили пословицы о дружбе

С «Урока мира и добра» начался новый учебный год в Учебно-консультационном пункте при СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото пресс-службы УФСИН РФ по Псковской области

Как рассказала классный руководитель УКП Наталья Афанасьева, в рамках классного часа, посвященного Дню знаний, ребята познакомились с историей символа мира, вспомнили пословицы о дружбе, прочитали литературные произведения по заданной теме.

Также учащиеся подготовили рисунки, из которых была составлена художественная композиция в честь 1 сентября, и создали аппликацию под названием «Летите, голуби, летите. Несите мир и наш привет!», выразив таким образом свое отношение к важности сохранения мира и уважительных отношений между людьми.

«Надо помнить, что основное назначение человека – творить добро. Мы живем в сложном и противоречивом XXI веке, но все проблемы и трудности можно преодолеть при одном условии – если на нашей Земле будет мир. Все в наших руках!» - сказала педагог, завершая классный час.

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