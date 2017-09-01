Власти Пскова и области поздравили работников Газпрома с профессиональным праздником

15:27, 01 сентября 2017, ПАИ

1 сентября в Пскове прошло мероприятие, посвященное Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Открыл торжественное мероприятие генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Александр Пеганов, который поздравил свой коллектив с праздником, отметив, что в организации трудятся профессионалы своего дела. А. Пеганов пожелал сотрудникам успехов в работе, семейного благополучия и хорошего настроения.

С наступающим профессиональным праздником работников Газпрома поздравил заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов: «Вы вносите большой вклад в развитие области и Пскова. Ваша организация достигла значительных успехов в результате целенаправленной работы по внедрению и освоению современной техники и технологий, повышению уровня профессионального мастерства сотрудников».

«Без самоотверженной работы газовиков и нефтяников трудно представить социально-экономическое развитие нашей страны. Благодаря профессионализму, ответственности, трудолюбию псковских газовиков бесперебойно осуществляется жизнеобеспечение промышленных и жилищно-коммунальных предприятий, социальных и жилых объектов», - сказал заместитель главы города Сергей Гаврилов и вручил почетные грамоты, Благодарственные письма и сувениры сотрудникам Газпрома.

Глава администрации муниципалитета Игорь Калашников поблагодарил псковских газовиков за работу, а также отметил: «Газовая отрасль всегда была и остается фундаментом российской экономики. Вы несете людям тепло, электроэнергию и горячую воду. Вместе с представителями других организаций вы обеспечиваете социальное благополучие и комфорт проживания».

Также газовиков пришел поздравить директор муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Александр Коростелев.

Добавим, профессиональный праздник всех нефтяников и газовщиков отмечают в первое воскресенье сентября. Свою историю праздник ведет еще с советских времен. Статус государственного он получил 1 октября 1980 года по указу Президиума Верховного Совета СССР.