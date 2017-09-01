Андрей Турчак пожелал ученикам Залитской школы вырасти порядочными людьми

15:35, 01 сентября 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак по традиции принял участие в торжественной линейке, приуроченной к 1 сентября, на острове Залита. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области. Глава региона приезжает сюда ежегодно, с 2010 года.

Дети встретили губернатора стихами. Андрей Турчак в ответ поздравил ребят с Днем знаний. «Это один из самых любимых, долгожданных и радостных праздников. Школьные каникулы позади, а впереди целый учебный год для новых знаний, общения, развития и роста», — сказал губернатор.

Он также отметил, что все ребята, которые присутствуют на праздничной линейке, практически выросли на его глазах. «Когда принималось решение по сохранению школы и ее ремонту, кто-то из вас пришел в 1-й класс, кого-то рюкзак перевешивал», — вспомнил Андрей Турчак.

По сложившейся традиции глава региона приехал на остров не с пустыми руками. В этом году в подарок школьникам он подготовил канцелярские наборы для учебы.

«Знания — это фундамент для вашей будущей жизни, но также очень важно, чтобы вы росли добрыми, чуткими и порядочными людьми с большой буквы», — сказал Андрей Турчак и пожелал всем залитским школьникам счастья.

Со словами напутствия к учащимся обратилась директор Писковской средней общеобразовательной школы Татьяна Поваренкина. Она пожелала школьникам чувствовать себя здесь по-домашнему уютно и спокойно, а родителям и педагогам — здоровья и терпения. «Так приятно и хорошо, что 1 сентября Залитская школа распахивает свои двери, и что все ее ценят и оберегают», — сказала она.

После выступления официальных лиц ученики вручили директору школы и учителям цветы. Несколько жителей острова получили из рук главы муниципалитета Владимира Лавренова памятные медали в честь 90-летия создания Псковского района. «Самое дорогое, что у нас в районе есть, — это наши люди», — с гордостью заметил Владимир Лавренов.

В этом году в Залитскую школу пошли пять детей с 4 по 8 класс, а в следующем году ожидается несколько первоклашек.

После первого звонка Андрей Турчак проводил ребят на их первый урок.

Напомним, Залитская школа — одна из самых маленьких в регионе и была сохранена ради трех учеников по инициативе Губернатора Псковской области Андрея Турчака. За несколько лет в здании был проведен капитальный ремонт, оборудована комната для учителя, проведено электричество, водопровод и канализация. Сейчас школа также полностью оснащена новой мебелью, учебниками и необходимым образовательным оборудованием. На постоянной основе здесь работают два педагога, еще четыре учителя из Писковской и Остенской средних общеобразовательных школ трудятся по совместительству.