Открытые уроки безопасности прошли 1 сентября в псковских школах

17:25, 01 сентября 2017, ПАИ

1 сентября в школах Пскова прошли открытые уроки по подготовке детей к действиям в условиях опасных и экстремальных ситуаций. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Как отметили в ведомстве, цель таких занятий – сформировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к личной безопасности и безопасности окружающих, научить распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них, оказывать взаимопомощь, а также укреплять духовное, физическое и психическое здоровье детей.

В частности, провести такой урок в школе №11 пришли представители Центра противопожарной пропаганды и общественных связей ФГКУ «1 отряд федеральной противопожарной службы по Псковской области», отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Пскову, областного отделения общероссийской общественной организации «ВДПО» и филиала ПАО «МРСК Северо-Запада «Псковэнерго».

На торжественной линейке гости поздравили учащихся с началом нового учебного года и напомнили ребятам о том, что помимо учёбы им предстоит много узнать о правилах пожарной и электробезопасности. Затем открытый урок прошёл в 5-а классе.

Во время викторины дети отвечали на вопросы по безопасности, вспоминали телефоны вызова экстренных служб, в также потренировались пользоваться порошковым огнетушителем и другими первичными средствами пожаротушения.

Продолжил открытый урок инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Пскову Дмитрий Иващенко. Он провёл беседу с детьми о причинах возгораний, об обстановке с пожарами на территории города и области, привёл примеры и рассказал о том, как грамотно нужно себя вести в опасных ситуациях. Особое внимание инспектор уделил пожарам, которые возникают по причине детской шалости с огнём и напомнил правила пожарной безопасности при пользовании электрическими и газовыми приборами. А о безопасном электричестве школьникам рассказал специалист ПАО «МРСК «Псковэнерго».

Затем ребята посмотрели фильм о работе пожарных подразделений Псковской области.

В конце встречи пятиклассникам вручили памятки по пожарной безопасности, практические пособия по безопасности на транспорте и оказанию первой помощи пострадавшему.