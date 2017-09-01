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Общество

Плановые отключения электроэнергии состоятся в Великих Луках

В связи с ремонтными работами в Великих Луках запланированы отключения электроэнергии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города.

Отключения состоятся:

4 сентября с 9:00 до 17:00 в деревне Фотьево на улице Интернациональной;

5 сентября с 9:00 до 17:00 в деревне Фотьево на улице Интернациональной;

6 сентября с 9:00 до 17:00 на улицах Яно Арно, Ухтомского, Межевая, Новая;

6 сентября с 9:00 до 17:00 на улице Продольной в домах 51-75;

6 сентября с 9:00 до 17:00 в Заводском проезде;

7 сентября с 9:00 до 17:00 на улице Некрасова 4,6, Пионерской 5,18, площади Ленина 1, 3;

8 сентября с 9:00 до 17:00  на улице Карла Либкнехта 3,5,7, на улице Пушкина 4/2,6,8,10,12, улице Некрасова 6, площади Ленина 1, 3, площади Вознесения 2.

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