Плановые отключения электроэнергии состоятся в Великих Луках
В связи с ремонтными работами в Великих Луках запланированы отключения электроэнергии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города.
Отключения состоятся:
4 сентября с 9:00 до 17:00 в деревне Фотьево на улице Интернациональной;
5 сентября с 9:00 до 17:00 в деревне Фотьево на улице Интернациональной;
6 сентября с 9:00 до 17:00 на улицах Яно Арно, Ухтомского, Межевая, Новая;
6 сентября с 9:00 до 17:00 на улице Продольной в домах 51-75;
6 сентября с 9:00 до 17:00 в Заводском проезде;
7 сентября с 9:00 до 17:00 на улице Некрасова 4,6, Пионерской 5,18, площади Ленина 1, 3;
8 сентября с 9:00 до 17:00 на улице Карла Либкнехта 3,5,7, на улице Пушкина 4/2,6,8,10,12, улице Некрасова 6, площади Ленина 1, 3, площади Вознесения 2.