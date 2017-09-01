Более 10 тысяч школьников сели сегодня за парты в Великих Луках

15:51, 01 сентября 2017, ПАИ

1 сентября в Великих Луках за парты сели 10 тысяч 250 школьников, в том числе 1 тысяча 137 первоклассников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Во всех учебных заведениях прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний. Поздравить учеников пришли представители администрации Великих Лук и депутаты городской Думы, руководители предприятий и учреждений.

«В этот особенный день, первый день осени хочу пожелать всем хорошего настроения. Особые слова поздравлений нашим первоклассникам, которые впервые сядут за школьные парты. Будущим выпускникам хочу пожелать серьезнее и ответственнее отнестись к учебе и выбору будущей профессии, родителя и педагогам терпения и мудрости», - обратился к собравшимся на линейке в гимназии имени С. В. Ковалевской заместитель главы города Андрей Корнев. В этом году впервые порог гимназии переступили 59 первоклассников.

В педагогическом лицее почетным гостем стал депутат Государственной думы Александр Козловский. В своем выступлении он отметил, что лицей всегда славился профессиональным и опытным коллективом педагогов, успехами учеников. Сейчас, заметил парламентарий, здесь созданы все условия для получения знаний. Он пожелал первоклассникам, чтобы учеба была для них интересной, будущим выпускникам – успехов, а педагогам – новых достижений. Кроме того, А. Козловский вручил благодарственные письма учителям, школьникам, добившимся успехов, а также их родителям.

В ходе посещения педагогического лицея Александр Козловский осмотрел открывшуюся после ремонта столовую, которую показала директор учреждения Юлия Ярышкина. «Администрация города выделила денежные средства, мы со старшеклассниками постарались проявить креатив в оформлении, так что столовая получилась не только комфортная, но и яркая, современная, – рассказала она. – Здесь поставлены новые окна, отремонтирован потолок, где мы положили потолочную плитку разных цветов, стало светло и уютно».

Первый звонок для учеников лицея № 10 традиционно прозвучал в ДК Ленинского комсомола. Сюда поздравить учеников, их родителей и педагогов пришел депутат Госдумы Александр Козловский, в свое время он тоже здесь учился. «Все это стало возможным, потому что за десять лет учебы в школе №10 я получил знания и навыки от педагогов, которым очень благодарен и сейчас», – подчеркнул А. Козловский и вручил учителям, школьникам и их родителям благодарственные письма.

Слова поздравлений от парламентария прозвучали и на торжественной линейке в школе №2, которая в этом году отметит юбилей — 65 лет со дня открытия. Там А. Козловский также отметил отличившихся педагогов и учеников, а также пообщался с учащимися.