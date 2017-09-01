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Общество

Заместители губернатора поздравили учащихся и педагогов школ региона с Днем знаний

Заместители губернатора Псковской области поздравили учащихся и педагогов школ региона с Днем знаний, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Первый вице-губернатор Вера Емельянова приняла участие в праздничных линейках в специальной (коррекционной) общеобразовательной школа № 7 III–IV видов и в Свято-Тихоновской православной гимназии. Также она гостем на праздновании Дня знаний в Гуманитарном лицее № 15, в котором она проработала 17 лет, шесть из них — в должности директора.

Заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников поздравил с началом учебного года учеников и учителей Себежской основной общеобразовательной школы. В этом году за ее парты сели около 500 детей, 60 из них — первоклассники.

Сергей Перников пожелал школьникам достигать успехов в учебе, что поможет им в дальнейшем профессиональном становлении и росте, и призвал будущих выпускников оставаться жить в родном крае. В качестве подарка заместитель губернатора вручил себежской школе подарочный сертификат на приобретение новой мебели.

Заместители главы региона Александр Кузнецов и Максим Жаворонков встретили 1 сентября на линейке Псковской инженерно-лингвистической гимназии.

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