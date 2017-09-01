В Пскове отметили День знаний

16:16, 01 сентября 2017, ПАИ

1 сентября учащиеся, их родители, преподаватели общеобразовательных учреждений Пскова принимали поздравления от имени главы города, депутатов Псковской городской Думы, администрации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Торжественная линейка в общеобразовательной школе № 16 началась с возложения цветов к памятным доскам героев - выпускников этой школы. Затем на площадь в сопровождении своих первых учителей вышли нарядные первоклассники. Мероприятие открыла директор Светлана Данилова: «Этот учебный год особенный для нас, - сказала она. - Это - год 65-летия нашей школы. Возраст зрелый, но школа встречает своих учеников обновленными, светлыми классами». Заместитель главы Пскова Владимир Воробьёв передал школьникам, их родителям, учителям поздравления с началом нового учебного года от главы города, городской администрации и депутатов Псковской городской Думы.

«Россия укрепляет свои позиции в мире, строит современную экономику, ей необходимы квалифицированные кадры во всех сферах жизни, - отметил он. - Вы - сегодняшние школьники - её будущее. Активно овладевайте знаниями, занимайтесь спортом, участвуйте в общественной жизни школы. Вы, ребята, должны много учиться». С особыми напутственными словами Владимир Воробьёв обратился к первоклашкам и пожелал им полюбить свою школу, найти здесь хороших и верных друзей. Прозвучал первый звонок, старшеклассники проводили первоклашек в школу на первый урок «Россия - устремленная в будущее».

Заместитель главы города Сергей Гаврилов поздравил учащихся общеобразовательной школы № 13 и Агротехнического колледжа с Днём знаний. Он выразил надежду на то, что ученики будут учиться с большим желанием. Он пожелал всем сохранять стремление к развитию и познанию всего нового, успехов в учебе, терпения и успешной реализации образовательных программ.

Теплые слова поздравлений и пожеланий прозвучали в адрес учащихся «Погранично-таможенно-правового лицея» от главы администрации Пскова Игоря Калашникова: «Для первоклассников этот день символизирует начальную точку отсчета школьной жизни, для выпускников - начинается самый ответственный, серьезный школьный год, своего рода финишная прямая, в конце которой получение долгожданного аттестата зрелости и путевка во взрослую жизнь. Дорогие ребята, надеюсь, что вы станете достойными гражданами нашей страны».

Заместитель главы администрации Пскова Татьяна Иванова побывала на торжественной линейке в Псковском техническом лицее. Она поздравила присутствующих с этим чудесным, замечательным, радостным днём. «В лицее работают подготовленные и грамотные педагоги. Сюда приходят учиться умные, талантливые дети», - подчеркнула заместитель главы. Она пожелала преподавателям благодарных учеников, родителям - любимых и покладистых детей, которые откликались бы на все просьбы, а лицеистам - понимающих учителей и радостных открытий.

Школьников и педагогический коллектив общеобразовательной школы № 18 поздравила заместитель начальника Управления образования города Пскова Анна Кузыченко: «Для первоклассников - это прекрасный старт в школьную, богатую новыми событиями и насыщенную жизнь. Для тех, кто учится не первый год - это вновь открытая площадка для обучения и общения, получения опыта для дальнейшей жизни. Для тех, кто идет в этом году учиться в выпускных классах - это замечательная возможность осознать, куда Вы пойдете, кем вы хотите стать. Из стен вашей школы выходят патриоты, профессионалы своего дела и люди, которыми гордится вся наша страна».

Учеников школы № 3 поздравил депутат Псковской городской Думы по округу Григорий Стороненков, специалист Управления образования администрации Пскова Наталья Кучерова и директор школы Александр Дедов. «В этом году школа № 3 будет обучать на 13 % больше учеников, чем в прошлом году. Такая востребованность образовательного учреждения не может не радовать: наш район развивается, молодые семьи выбирают микрорайон для жизни, работы и отдыха», - отметил депутат, адресовав особенные слова признательности молодым педагогам. В этом году в школу № 3 пришли трудить 8 новых учителей, из них 2 - педагоги начальных классов.

Педагогический коллектив и учеников Гуманитарного лицея и средней школы № 2 поздравил депутат гордумы Григорий Турчин. С особыми словами напутствия он обратился в адрес первоклассников: «Впереди у вас яркий и интересный мир знаний. Школа станет для вас вторым домом, а учителя родными и близкими людьми. Желаю пройти этот путь достойно». Депутат пожелал учащимся и педагогам достижения всех поставленных целей и удачи.

Депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов поздравил с началом учебного года учеников и педагогический коллектив социально-экономического лицея № 21 имени Героя России С.В. Самойлова. Он выразил надежду на то, что ученики войдут в свои классы с улыбкой и большим желанием учиться. Дмитрий Барабанов пожелал всем успехов в учебном году здоровья и благополучия. «1 сентября - это знаменательный и волнующий праздник, прошедший через судьбу каждого из нас, - отметил депутат. - Сегодня для самых маленьких его участников впервые прозвенит школьный звонок, открывая дорогу в увлекательный мир знаний, полный интересных встреч и удивительных открытий. Для выпускников начнется год, который станет для них определяющим в выборе дальнейшего жизненного пути».

Учащихся лицея экономики и основ предпринимательства №10 поздравила директор, депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова, пожелав им терпения в учёбе и хороших оценок. Своих учеников напутствовала директор Псковского педагогического комплекса, депутат Псковской городской Думы Любовь Николаева.

По традиции депутат Псковской городской Думы Владимир Коваленко поздравил курсантов, студентов, слушателей и профессорско-преподавательский состав псковского филиала Академии ФСИН России. «Пусть воинская дисциплина, пытливость ума и добросовестное отношение к службе станут залогом успешного профессионального пути», - сказал депутат и пожелал отличных результатов в учёбе, мира и благополучия.