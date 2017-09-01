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Общество

Воспитанники Опочецкой школы-интерната получили подарки в рамках акции «Здравствуй, школа!»

1 сентября команда сотрудников и волонтеров Детского фонда отправилась в Опочецкую школу-интернат для детей, нуждающихся в социальной поддержке, чтобы поздравить учеников с Днем знаний и вручить им новые рюкзачки. Мероприятие прошло в рамках благотворительной акции «Здравствуй, школа!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в организации.

Фото Детского фонда

Начался праздник с торжественной линейки, на которой представители Детского фонда вручили пяти лучшим старшеклассникам новые рюкзаки от австрийской благотворительной организации «Маленькие сердца». Также пять лучших учениц получили рюкзаки в подарок от неравнодушных жителей Пскова. Еще 17 самым маленьким ученикам были вручены рюкзаки с набором самых необходимых для учебы канцелярских принадлежностей, закупленных на средства благотворителей акции «Здравствуй, школа!». В финале праздника выступили специалисты в области канистерапии.

Фото Детского фонда

Помимо канцелярских принадлежностей, в рюкзаках ребят ждали сладкие подарки от Тимура Параскевова (КПК «Кредо») и Татьяны Кириленок (ООО «Мега Холод»), а также мягкие игрушки, которые удалось собрать благодаря жителям Пскова.

Кроме того, в столовой для детей устроили праздничное чаепитие со сладостями от Константина Лебедева.

Фото Детского фонда

«От имени маленьких подопечных Детский фонд благодарит всех участников праздника, волонтеров, которые сделали незабываемым первый учебный день для ребят из Опочецкой школы-интерната, помощников детей, благодаря которым удалось собрать рюкзачки – среди них, например, Ольга Горяченкова (ООО «Формоза ИТ»), Владимир Афанасьев (ООО «РЭП»), Олег Якубов (ООО «Ява»). За решение транспортного вопроса большая благодарность Николаю Рассадину. И, конечно, сердечное спасибо всем, кто уже принял участие в благотворительной акции и помог детям-сиротам и детям из наиболее нуждающихся семей подготовиться к школе!» - сказали в организации.

Фото Детского фонда

Напомним, до 15 сентября продолжается сбор средств в рамках проекта «Здравствуй, школа!» на сайте planeta.ru.

Несмотря на то, что уже собрана заявленная сумма, необходимая для приобретения рюкзаков детям из трех районов Псковской области, любой желающий может помочь подготовиться к школе и ребятам из других районов. Для этого нужно перейти на страницу проекта и поддержать проект на любую сумму. Средства пойдут на приобретение рюкзаков и школьных товаров для нуждающихся ребят из сел и деревень.

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