Сказка о Простодурсен ляжет в основу двух спектаклей Псковского театра

16:29, 01 сентября 2017, ПАИ

В Псковском академическом театре драмы началась работа над новым детским спектаклем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Основой постановки станет сказка «Простодурсен и великий приречный театр». Планируется, что спектаклей по этой сказке будет два – осенняя история, которую покажут на осенних каникулах, а вторая – зимняя, премьера которой состоится в новогодние праздники.

Режиссером постановки выступит Евгения Львова – художественный руководитель детской театральной школы-мастерской «Гвозди», актриса и режиссер Псковского театра драмы. Режиссерские работы Евгении Львовой – «Кентревильское привидение», «Черное молоко, или Экскурсия в Освенцим», «Вот это вещь!» и другие.