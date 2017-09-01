0
17:03
Выставка «Живописная Россия» откроется в Пскове 6 сентября
11:36
Сегодня в кассе псковского драмтеатра появятся бесплатные пригласительные на фестиваль «Заповедник»
21:51
Открытие выставки графики «МОЙ ИЗМ» состоится в городской библиотеке Пскова 3 сентября
13:25
«Станционный смотритель» в постановке московского режиссера откроет сезон в великолукском театре
11:55
В церкви Успения Пресвятой Богородицы в Мелетово идет реставрация фресок
12:56
Фестиваль «Железный град - 2017» вошел в десятку самых популярных у российских туристов культурных событий
20:19
Более тысячи человек собрал в Сигово международный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи»
Еще новости
Культура

Сказка о Простодурсен ляжет в основу двух спектаклей Псковского театра

В Псковском академическом театре драмы началась работа над новым детским спектаклем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Основой постановки станет сказка «Простодурсен и великий приречный театр». Планируется, что спектаклей по этой сказке будет два – осенняя история, которую покажут на осенних каникулах, а вторая – зимняя, премьера которой состоится в новогодние праздники.

Режиссером постановки выступит Евгения Львова – художественный руководитель детской театральной школы-мастерской «Гвозди», актриса и режиссер Псковского театра драмы. Режиссерские работы Евгении Львовой – «Кентревильское привидение», «Черное молоко, или Экскурсия в Освенцим», «Вот это вещь!» и другие.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Выставка «Живописная Россия» откроется в Пскове 6 сентября
01 сентября 2017
Выставка «Живописная Россия» откроется в Пскове 6 сентября
Сегодня в кассе псковского драмтеатра появятся бесплатные пригласительные на фестиваль «Заповедник»
01 сентября 2017
Сегодня в кассе псковского драмтеатра появятся бесплатные пригласительные на фестиваль «Заповедник»
Открытие выставки графики «МОЙ ИЗМ» состоится в городской библиотеке Пскова 3 сентября
31 августа 2017
Открытие выставки графики «МОЙ ИЗМ» состоится в городской библиотеке Пскова 3 сентября 4
«Станционный смотритель» в постановке московского режиссера откроет сезон в великолукском театре
31 августа 2017
«Станционный смотритель» в постановке московского режиссера откроет сезон в великолукском театре
В церкви Успения Пресвятой Богородицы в Мелетово идет реставрация фресок
31 августа 2017
В церкви Успения Пресвятой Богородицы в Мелетово идет реставрация фресок
Фестиваль «Железный град - 2017» вошел в десятку самых популярных у российских туристов культурных событий
30 августа 2017
Фестиваль «Железный град - 2017» вошел в десятку самых популярных у российских туристов культурных событий
Более тысячи человек собрал в Сигово международный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи»
28 августа 2017
Более тысячи человек собрал в Сигово международный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» 1
Юлия Пересильд провела читку «Каштанки» с актерами Псковского театра драмы
28 августа 2017
Юлия Пересильд провела читку «Каштанки» с актерами Псковского театра драмы 5

Идет загрузка...