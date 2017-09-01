Сегодня в эфире ПАИ-live состоится прямая трансляция матча между ФК «Псков-747» и ФК «Велес»

17:13, 01 сентября 2017, ПАИ

Сегодня, 1 сентября, в 18:30 в прямом эфире ПАИ-live состоится прямая трансляция матча между ФК «Псков-747» и столичным ФК «Велес», который пройдет в рамках 7-го тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ (группа «Запад»).

Отметим, что «Велес» - дебютант ПФЛ. В составе команды есть экс-футболист псковской команды, защитник Игорь Драгунов. В прошедшем туре оба соперника свои матчи проиграли с одинаковым счётом 0:2. Футболисты столичного «Велеса» в домашнем матче уступили лидеру турнирной таблицы ФК «Чертаново», а псковичи в гостях оказались слабее фарм-клуба московского «Локомотива» — «Казанки».

На сегодняшний день псковичи занимают 12 строчку турнирной таблицы с 4 очками (1 победа, 1 ничья, 4 поражения, разница 2-10 (-8)). «Велес» располагается на 5 строчке турнирной таблицы с 10 очками (3, 1, 2, разница 12-6 (+6)).