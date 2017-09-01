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В эфире ПАИ-live стартовала трансляция матча между ФК «Псков-747» и ФК «Велес»

В прямом эфире ПАИ-live началась прямая трансляция матча между ФК «Псков-747» и столичным ФК «Велес», который проходит в рамках 7-го тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ (группа «Запад»).

Напомним, что на сегодняшний день псковичи занимают 12 строчку турнирной таблицы с 4 очками (1 победа, 1 ничья, 4 поражения, разница 2-10 (-8)). «Велес» располагается на 5 строчке турнирной таблицы с 10 очками (3, 1, 2, разница 12-6 (+6)).

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