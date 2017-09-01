Андрей Турчак пообщался с островитянами

17:28, 01 сентября 2017, ПАИ

После торжественной линейки по случаю Дня знаний в Залитской школе губернатор Псковской области Андрей Турчак пообщался с местными жителями в неформальной обстановке. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, участники разговора обсудили широкий круг вопросов, касающихся жизнедеятельности острова.

Губернатор, в частности, сообщил, что в скором времени транспортное сообщение между Талабскими островами и материком станет еще лучше. Областные власти закупили два всесезонных катера на 12 и 8 мест, которые в ближайшее время приступят к работе. «У нас в приоритете доступность для местных жителей, а уже потом паломничество», — подчеркнул Андрей Турчак и добавил, что график движения катеров будет обязательно согласован с местными жителями.

Также в ходе разговора был поднят вопрос о работе участкового уполномоченного полиции на острове. Глава Псковского района Владимир Лавренов рассказал, что сотрудник приезжает на остров раз в неделю и готов принимать у себя жителей Залита. Губернатор поручил главе района впредь уведомлять местных жителей о прибытии участкового заранее.

Островитяне попросили главу региона помочь привести в порядок именные плиты на братском захоронении солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. По их словам, с годами буквы на плитах стали нечитаемыми. Необходимые работы будут сделаны ко Дню Победы, заверил Андрей Турчак.

В завершение своего визита Глава региона по традиции посетил храм св. Николая, настоятелем которого на протяжении 44 лет был почитаемый православными верующими старец протоиерей Николай Гурьянов. Он был похоронен на этом острове в 2002 году, и с тех пор православные совершают паломничество на его могилу. Цветы на могилу старца совершил и Губернатор Андрей Турчак.