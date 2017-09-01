В УМВД России по Псковской области круглосуточно работает «горячая линия»

17:35, 01 сентября 2017, ПАИ

УМВД России по Псковской области обращает внимание граждан на круглосуточное функционирование «телефона доверия», который входит в систему «горячей линии МВД России». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, номер «горячей линии» - (8112) 59-22-33.

С его помощью каждый гражданин в режиме реального времени имеет возможность сообщить о преступных посягательствах и правонарушениях, совершаемых либо совершенных сотрудниками органов внутренних дел.

Все поступающие сообщения проходят обязательную регистрацию в установленном порядке и по ним осуществляются соответствующие проверки.