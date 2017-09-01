Кандидаты в депутаты Псковской городской Думы от партии «Родина» поздравили горожан с Днем знаний

17:54, 01 сентября 2017, ПАИ

Кандидаты в депутаты Псковской городской Думы от партии «Родина» Наталья Вилкова, Светлана Петрова и Зоя Шапошникова поздравили горожан с Днем знаний.

Псковское агентство информации публикует полный текст поздравления:

«Дорогие коллеги, родители, учащиеся!

Поздравляем вас с Днем знаний!

Каждый из нас бережно хранит воспоминания о своём Первом сентября. Недавний или уже далекий, солнечный или пасмурный, этот день был для нас началом настоящей, серьезной и ответственной жизни, хотя тогда мы об этом не задумывались. Мы, как могли, решали задачки из учебников, не подозревая, что приобретенные при этом знания и привычки спустя годы станут для нас опорой в решении больших, «взрослых» задач. Поскольку жизнь – по сути, непрерывная учёба, и нам суждено весь свой век сдавать экзамены на человеческую зрелость.

Поэтому каждый год 1 сентября мы со словами глубокого почтения и благодарности обращаемся к учителям, преподавателям, воспитателям. Наш труд поистине бесценен, так пусть же главной наградой за него станет то, что также не имеет цены, - любовь, признательность, уважение, доброе имя. Низкий вам поклон, здоровья вам и огромных душевных сил!»

Оплачено из средств избирательного фонда Регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Псковской области.