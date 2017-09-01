Лидеры списка партии «Родина» Константин Вилков и Зоя Шапошникова приняли участие в торжественной линейке в школе № 18
Сегодня, 1 сентября, кандидаты от партии «Родина», лидеры списка Константин Вилков и Зоя Шапошникова посетили среднюю общеобразовательную школу № 18, где провели встречу с директором школы, пообщались с учительским составом и поздравили учеников и педагогов с началом учебного года.
Оплачено из средств избирательного фонда Регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Псковской области.