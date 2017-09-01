Суд отказал в удовлетворении иска о снятии Евгения Седова с выборов главы Палкинского района

18:14, 01 сентября 2017, ПАИ

Островский городской суд оставил без удовлетворения исковые требования кандидата на должность главы Палкинского района от партии «Родина» Галины Кузьмы об отмене регистрации кандидатом на пост главы района от партии «Единая Россия» Евгения Седова. Такое решение суд вынес сегодня, 1 сентября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Галина Кузьма в заявлении указала, что Седов якобы не предоставил в территориальную избирательную комиссию справку о расходах.

Однако проверка установила, что справка в ТИК была предоставлена, но к пакету документов кандидата сотрудником комиссии приобщена не была. Таким образом, претензий к Евгению Седова о предоставлении им как кандидатом полной информации нет.

Суд постановил в удовлетворении исковых требований Галине Кузьме отказать.