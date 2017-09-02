На следующей неделе в Пскове начнется ремонт дворов на улице Коммунальной

08:59, 02 сентября 2017, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов в пятницу, 1 сентября, посетил дворы, расположенные на ул. Коммунальной, 32, 38 и 42, где в скором времени начнется ремонт. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, во встрече с жильцами домов также приняли участие глава администрации города Пскова Игорь Калашников, заместитель главы города Пскова Сергей Гаврилов, заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации города Пскова Дмитрий Таратынов, депутат Псковской городской Думы Елена Полонская, кандидат в Псковскую городскую Думу 6-го созыва от партии «Единая Россия» по одномандатному избирательному округу №9 Иван Мешков.

«Вы знаете, что у вас во дворе будет?» — спросил Александр Кузнецов у жильцов многоквартирных домов на ул. Коммунальной 32, 38.

«Знаем, конечно. Мы ремонта давно ждем», — ответили они.

Жители рассказали вице-губернатору, что принимали непосредственное участие в составлении плана будущего ремонта. По их просьбе, будет не только отремонтирована проезжая часть, но и сделаны новые парковочные места.

Ремонт дворовых территорий будет сделан за счет средств муниципального бюджета, рассказала Елена Полонская. Работы начнутся уже на следующей неделе.

Также в сентябре начнется ремонт дороги по обеим сторонам многоквартирного дома по адресу: ул. Коммунальная, 42. Дворовая территория вошла в проект партии «Единая Россия» «Формирование комфортной городской среды». По просьбе жителей, рядом с домом расширят проезжую часть, сделают тротуар и парковку. Стоимость работ — 3 млн 800 тыс рублей. Конкурс по выбору подрядчика состоится в понедельник.

Александр Кузнецов поблагодарил граждан за активную жизненную позицию и попросил не сбавлять градус общественного контроля — следить за ходом ремонта и принять участие в приемке работ.