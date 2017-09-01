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Псковские полицейские разъяснили, как не стать жертвой дачных воров

Полиция  напоминает  жителям региона о мерах по предупреждению  дачных  краж. Чаще всего объектом преступных посягательств становится имущество, которое остается на дачах без присмотра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД  России  по Псковской области.

Как показывает практика, злоумышленники похищают оргтехнику, посуду, личные вещи, продукты, электроинструменты. Особым «спросом» у  нечистых на руку лиц пользуются черный и цветной металл, а также  строительные материалы.

В связи с этим владельцам дачных участков следует помнить, что проблема  сохранности  имущества требует к себе самого серьезного подхода. Безусловно, наиболее эффективной формой его защиты является оснащение дачных домов охранной и тревожной сигнализацией. Но если у вас такой возможности нет, то целесообразно воспользоваться следующими  рекомендациями.

Не оставляйте на даче ценные вещи, деньги, документы. Постарайтесь увезти их с собой в город или оставьте на хранение хорошо знакомым соседям, постоянно проживающим в населенном пункте, где расположена ваша дача или садоводческое товарищество.

Максимально затрудните посторонним доступ в ваше жилище. Установите надежные двери, оснастите их сложными замками, а на окна поставьте решетки.

Чаще навещайте свой дачный участок. По различным признакам злоумышленники  быстро  распознают, когда хозяева на даче бывают редко.

Попросите соседей, постоянно проживающих в садоводческом товариществе, присматривать за вашим домом и сразу же сообщать о происшествиях, произошедших с  принадлежащим  вам  имуществом.

В случае потери ключей  - срочно замените замки!

Если есть возможность -  оборудуйте дом средствами видеофиксации.

Необходимо регулярно обсуждать вопросы сохранности личного имущества  на общих собраниях садоводов и коллективно принимать  необходимые  профилактические меры, включая регулярное дежурство членов садоводческого  товарищества.

Если кража у вас все же произошла, незамедлительно сообщите об этом в полицию. До приезда полицейских постарайтесь сохранить следы преступления, не заходите в помещения, где побывали воры, не трогайте вещи, находящиеся не на своих местах.

Будьте внимательны и бдительны! При появлении на территории  садоводческих товариществ и дачных поселков лиц, вызывающих подозрение, незамедлительно обращайтесь  в  полицию по  телефону  02.

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