Псковская полиция призывает защитить детей от экстремистских проявлений в интернете

12:24, 02 сентября 2017, ПАИ

Полиция напоминает, что в Сети возможно появление сайтов экстремистской направленности. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, отличить подобные сайты от безопасных можно по нескольким признакам. Прежде всего, на таких сайтах пользователей призывают к смене государственного строя посредствам насилия. Авторы материалов на сайте могут под разными предлогами оправдывать терроризм.

На подобных порталах, как правило, разжигают национальную или религиозную рознь, называя одну из социальных групп «особенной». Людей этой «особенной» национальности или религии призывают к демонстрации своего превосходства.

Следует помнить, что создатели подобных сайтов несут уголовную ответственность.

В этой связи полиция просит родителей быть внимательными и оградить детей от посещения таких сайтов.