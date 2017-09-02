Сотрудники МЧС провели профилактический рейд в Острове

10:31, 02 сентября 2017, ПАИ

1 сентября на территории городского поселения Остров Псковской области сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам проведён профилактический рейд по разъяснению требований пожарной безопасности.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда были проведены беседы с населением, по мерам пожарной безопасности проинструктировано 14 человек, распространено 15 листовок по правилам содержания территорий в пожароопасный период, а так же об ограничении посещения лесов и запрете разведения костров в лесу. Проведены мероприятия на тему соблюдения требований правил пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период, подготовки к осенне-зимнему пожароопасному периоду.

В рамках проведённого инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории района. Рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов. Доведена информация об административной ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности.