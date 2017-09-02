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Общество

ГИБДД прогнозирует рост погибших в ДТП после 2018 года

Согласно прогнозу ГИБДД, после 2018 года в России произойдет резкий рост погибших в ДТП, вызванный старением водителей и автопарка, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект стратегии безопасности дорожного движения до 2023 года.

Согласно этому документу, ежегодно Россия теряет 2% ВВП в результате аварий, а после 2018 года ожидается резкий рост числа погибших в ДТП. Так, по прогнозу в 2022 году в год на дорогах будет погибать примерно 30 тысяч человек.

В числе причин - неконтролируемый рост автомобилизации населения, старение автопарка и отсутствие действенного контроля за техсостоянием машин, увеличивающийся разрыв между темпами автомобилизации и развитием улично-дорожной сети, повышение среднего возраста водителя.

Предполагается, что стратегия будет выполняться в два этапа. На первом (2018-2020 годы) будет завершено выполнение ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения 2013-2020 годов». Основным же этапом станет двухлетний период 2021-2023 годов.

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