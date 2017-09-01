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Власти Украины ужесточают правила въезда в страну для россиян

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении процедуры биометрического контроля для иностранцев на границе, сообщает РИА Новости. Для въезда на территорию страны им будет необходимо направить в надзорные органы уведомление о визите и сдать отпечатки пальцев.

По заявлению секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова, указанные меры коснутся, прежде всего, россиян. «Понятно, что, в первую очередь, это будет касаться российских граждан, эти вопросы связаны с усилением безопасности», - заявил он.

«Специальные системы идентификации созданы в первую очередь для тех, кто пересекает границу с территории РФ», - подтвердили его слова в Минюсте Украины.

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