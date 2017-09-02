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Общество

ФОМ: Каждый четвертый россиянин никогда не бывал в Москве

25% россиян никогда не бывали в Москве, хотя бы раз посещали столицу 66% жителей страны, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса фонда «Общественное мнение», проведенного 26-27 августа среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах РФ.

33% россиян испытывают по отношению к Москве положительные эмоции, 19% - отрицательные. Безразлично к столице относятся 45% респондентов.

77% респондентов, не живущих в Москве, не хотели бы переезжать в столицу, мечтают об этом 12%. По мнению 69%, москвичи живут лучше, чем остальные россияне.

66% считают, что москвичи заметно отличаются от жителей других российских городов. Среди отличий они указали на высокий уровень жизни, хорошую работу столичных жителей (27%), их высокомерие и заносчивость (11%), а также грубость, наглость, агрессивность (5%).

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