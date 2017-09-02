Ученые определили максимальную продолжительность жизни человека

12:53, 02 сентября 2017, ПАИ

Голландские учёные провели анализ статистических данных по 70 тысячам долгожителей и пришли к выводу, что максимальный возраст, до которого может дожить женщина, составляет 115,7 года, а мужчины - до 114,1 года. Как пишет life.ru, они сделали вывод, что приведённые цифры являются абсолютным пределом возможностей организма человека.

Отметим, старейшим человеком из когда-либо живших на Земле, чей возраст был подтверждён официально, является француженка Жанна Луиза Кальман, умершая в возрасте 122 лет.