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Общество

Ученые определили максимальную продолжительность жизни человека

Голландские учёные провели анализ статистических данных по 70 тысячам долгожителей и пришли к выводу, что максимальный возраст, до которого может дожить женщина, составляет 115,7 года, а мужчины - до 114,1 года. Как пишет life.ru, они сделали вывод, что приведённые цифры являются абсолютным пределом возможностей организма человека.

Отметим, старейшим человеком из когда-либо живших на Земле, чей возраст был подтверждён официально, является француженка Жанна Луиза Кальман, умершая в возрасте 122 лет.

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