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Ночью 2 сентября под Великими Луками погиб на пожаре человек

Около 3 часов ночи 2 сентября в Великолукском садовом некоммерческом товариществе «Подснежник» сгорел дачный дом. Как стало известно Псковскому агентству информации, на пожаре обнаружен погибший, личность которого устанавливается. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём погибшего.
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