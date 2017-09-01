В Острове сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в угоне
Нарядом группы задержания отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Псковской области задержаны граждане, подозреваемые в угоне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
1 сентября около 16:30 находящийся на маршруте патрулирования наряд вневедомственной получил ориентировку об угоне автомашины от дома в Острове-3. Росгвардейцы незамедлительно организовали поисковые мероприятия. Благодаря слаженным действиям сотрудников Росгвардии, через 20 минут автомобиль был остановлен и заблокирован на улице Освобождения, водитель и трое пассажиров задержаны.
Для дальнейшего разбирательства, предполагаемые угонщики переданы сотрудникам полиции.