Сотрудники Росгвардии задержали женщину, подозреваемую в хищении алкоголя
В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал женщину, которая совершила хищение из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из магазина на улице Рижском проспекте совершена кража. Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 30-летнюю гражданку, которая похитила с прилавка спиртные напитки.
Для дальнейшего разбирательства, подозреваемая доставлена в отдел полиции.