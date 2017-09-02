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Общество

В сентябре в Псковской области пройдут международные тактические учения

Российские и белорус­ские десантники во второй половине сентя­бря 2017 года планир­уют провести совмест­ные тактические учен­ия на территории Рос­сийской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Департаменте информац­ии и массовых коммун­икаций Минобороны РФ.

В ходе учений подраз­деления Воздушно-дес­антных войск России и Сил специальных оп­ераций (ССО) Республ­ики Беларусь разверн­ут объединенный кома­ндный пункт, отработ­ают вопросы подготов­ки к десантированию и выполнению учебно-­боевых задач. В даль­нейшем, под общим руководст­вом, военнослужащие обеих стран осуществят ряд совместных действ­ий на разных операци­онных направлениях.

Основную фазу учений планируется проводи­ть на одном из полиг­онов в Псковской обл­асти. Совместное российско­-белорусское тактиче­ское учение будет пр­оходить в соответств­ии с Планом сотрудни­чества между Министе­рством обороны Росси­йской Федерации и Ми­нистерством обороны Республики Беларусь.

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