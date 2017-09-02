В сентябре в Псковской области пройдут международные тактические учения
Российские и белорусские десантники во второй половине сентября 2017 года планируют провести совместные тактические учения на территории Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
В ходе учений подразделения Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций (ССО) Республики Беларусь развернут объединенный командный пункт, отработают вопросы подготовки к десантированию и выполнению учебно-боевых задач. В дальнейшем, под общим руководством, военнослужащие обеих стран осуществят ряд совместных действий на разных операционных направлениях.
Основную фазу учений планируется проводить на одном из полигонов в Псковской области. Совместное российско-белорусское тактическое учение будет проходить в соответствии с Планом сотрудничества между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Республики Беларусь.