Опочецкой гимназии подарили коллекцию раритетных книг о шахматах

15:55, 02 сентября 2017, ПАИ

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов вместе с главой Опочецкого района Юрием Ильиным принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню знаний в гимназии города Опочка, которой впервые в России было присвоено имя их великого земляка - первого русского шахматного мастера Александра Петрова. Как сообщил Псковскому агентству информации сам омбудсмен, в честь этого события от шахматистов Псковской области он подарил директору гимназии Юрию Богашёву портрет великого шахматиста и государственного деятеля XIX века - Александра Дмитриевича Петрова.

Дмитрий Шахов поздравил учащихся гимназии с праздником, пожелал им успешно овладевать знаниями, а педагогам гимназии - «продолжать славные традиции учебного заведения, разностороннее готовя и воспитывая наше молодое поколение в духе патриотизма, любви к своей малой Родине, бережному отношения к историческому прошлому нашей страны, взаимовыручки, справедливости, ответственности за состояние окружающей среды и природы». «Надеюсь, что в это вам помогут и книги о правовом просвещении, которые мы подарим библиотеке вашей школы», - сказал уполномоченный по правам человека.

«Особенно хочется пожелать всем вам максимально использовать те ресурсы, которые сегодня есть в гимназии, тем более, что система регулярного повышения квалификации учителей стала еще доступнее в связи с открытием на базе гимназии, при поддержке Благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко и Российской шахматной федерации современного Всероссийского ресурсного центра, подготовки учителей», - обратился к участникам торжественного мероприятия Дмитрий Шахов.

Поздравляя ребят с праздником, руководитель областной Федерации шахмат особо отметил роль опочецких педагогов в развитии шахматного образования, «поскольку все мы уверены, чтобы вы стали интеллектуально и всесторонне развитыми, нашли достойное место в нашем обществе, то шахматы в этом большая подмога и опора».

По поручению руководства РШФ куратор социальных проектов и руководитель Всероссийского ресурсного центра подготовки учителей шахматного всеобуча Наталья Время передала в дар от семьи известного советского, российского журналиста и мастера спорта СССР по шахматам Анатолия Александровича Мацукевича гимназии уникальную библиотеку старинных и раритетных книг, посвященных шахматам и важнейшим шахматным событиям, а также выдающимся шахматистам мира. Поблагодарив за такой подарок, директор гимназии Юрий Богашев сказал, что эта уникальная библиотека будет доступна не только для наших учителей и учащихся, но и станет достоянием всех жителей района.